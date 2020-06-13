Makas attı, 6 araç birbirine girdi - Son Dakika

Makas attı, 6 araç birbirine girdi

TEM'de feci zincirleme kaza

İSTANBUL - TEM otoyolu Ankara- Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre trafikte makas atan bir sürücü 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre trafikte makas atan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı. Çevresindeki araçlara çarparak durabilen sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle 6 araç birbirine girerek yolu trafiğe kapattı.Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken bir sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Birçok araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.