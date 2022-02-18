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MAKAS ATTI, PAYLAŞTI, YAKALANDI... - Son Dakika

MAKAS ATTI, PAYLAŞTI, YAKALANDI...

18.02.2022 11:07

ESENLER'de trafikte makas atarak ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan otomobilin sürücüsüne 2 bin 19 lira para cezası verildi.

ESENLER'de trafikte makas atarak ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan otomobilin sürücüsüne 2 bin 19 lira para cezası verildi.

Esenler Hal-TEM bağlantı yolunda geçen salı günü bir sürücü trafikte otomobiliyle makas atarak ilerledi. Sürücü o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Trafikteki makas anlarının sosyal medyaya düşmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda otomobilin sürücünün F.G. olduğunu tespit etti.

Sürücü F.G.'ye, Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin ardı ardına birden çok makas atmaktan bin 823 lira, Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek maddesinden196 lira olmak üzere toplamda 2 bin 19 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücü F.G., Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılabilmesi için Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

MAKAS ATTI, PAYLAŞTI, YAKALANDI...
MAKAS ATTI, PAYLAŞTI, YAKALANDI...

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Para Cezası, Esenler, Medya, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAKAS ATTI, PAYLAŞTI, YAKALANDI... - Son Dakika


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