MAKAS ATTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI - Son Dakika
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MAKAS ATTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

18.07.2022 10:01

İSTANBUL'da otomobiliyle makas atıp, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ö.K.'ye 2 bin 215 lira para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

İSTANBUL'da otomobiliyle makas atıp, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ö.K.'ye 2 bin 215 lira para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

TEM Güney Yol Kavacık mevkiinde Ö.K. isimli sürücü, otomobiliyle makas atarak cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından tespit edildi. Ö.K. hakkında, 'Makas atmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Yakın takip' maddelerinden toplam 2 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında, 'Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Cihagir'de kaldığı otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan İsrailli şahıs hakkında adli işlem yapıldı Cihagir'de kaldığı otelin penceresinden tomar tomar dolar saçan İsrailli şahıs hakkında adli işlem yapıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAKAS ATTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI - Son Dakika

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