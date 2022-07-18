TEM Güney Yol Kavacık mevkiinde Ö.K. isimli sürücü, otomobiliyle makas atarak cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından tespit edildi. Ö.K. hakkında, 'Makas atmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Yakın takip' maddelerinden toplam 2 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında, 'Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MAKAS ATTIĞI ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI - Son Dakika

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