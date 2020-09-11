MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika

MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu'nda trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil başka bir otomobile çarptı.

MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI, System.String[]
EYÜPSULTAN TEM Otoyolu'nda trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil başka bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha doğru saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde Hasdal Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen 16 JLA 78 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı yönde ilerleyen 34 JM 7896 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 JM 7896 plakalı otomobildeki bir kadın araçta sıkıştı. Makas atarak ilerlediği ileri sürülen otomobildeki 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri 34 JM 7896 plakalı otomobilde sıkışan yaralı kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, TEM Otoyolu Hasdal viyadüğünde ulaşım trafik polislerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. "2-3 GENÇ MAKAS ATARKEN GELDİ ÇARPTI"34 JM 7896 plakalı otomobilde bulunan kazazede yaşananları anlattı. Kendilerine diğer aracın çarptığını belirten vatandaş, "2-3 tane genç makas atarken geldi çarptı. Arabada 4 kişiydik. Bir yaralımız var durumu iyi" dedi.  GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazayla ilgili bir görgü tanığı da, "İşten çıktık evimize doğru gidiyorduk. Yanımızdan az önce kaza yapan Honda, hızlı bir şekilde geçti. Tam göremediğim bir arabaya makas attı. Kafaları mı güzel bilmiyorum? O an kaza yapacak zannettik. Az ilerde de bir baktık, diğer araca yandan çarptı ve olanlar oldu. Ondan sonra savruldular" diye konuştu.


- İstanbul

TEM Otoyolu, Otomobil, Hasdal, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 06:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika

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