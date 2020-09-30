Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı - Son Dakika

Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı

Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı D-100 Karayolunda içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobil iddiaya göre makas atarak ilerlerken yolun sol tarafında seyir halinde olan iki motosiklete çarptı.

Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı

İSTANBUL - D-100 Karayolunda içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobil iddiaya göre makas atarak ilerlerken yolun sol tarafında seyir halinde olan iki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje fırlayan motosiklette ki sürücü ağır yaralanırken kız arkadaşı hafif yaralandı. İkinci motosiklette ki sürücü ise kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatmayı başardı.

Feci kaza sonrası D-100 Karayolu savaş alanına döndü

Megakent İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolunda akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre içerisinde üç kişinin bulunduğu Tunga Y. yönetiminde ki 58 EL 359 plakalı otomobil makas atarak Ankara yönüne doğru ilerlediği sırada Özgür O. yönetimindeki 48 V 4983 plakalı motosiklete ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan bir erkek ve kadının bulunduğu 34 AL 8635 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak orta refüje düşen motosiklette ki erkek şahıs ağır yaralı olarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otomobil sürücüsü alkol testi yapıldıktan sonra sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra ifade işlemleri için karakola götürüldü. Kazanın olduğu noktaya ilk olarak ulaşan İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan 'Gece Kartalları' olarak isimlendirilen bekçiler çevre güvenliğini sağlarken ikinci bir kazanın yaşanmasının önüne geçerek trafiği durdurdu. Olay yerine kısa sürede gelen trafik polisleri ve asayiş ekipleri kontrolü ele alarak kazayla ilgili geniş soruşturma başlattı. Yaklaşık bir saate yakın Göztepe mevki D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza anını gören ticari taksi şoförü korku dolu o anları polis ekiplerine anlattı

Kaza anını gördüğünü ve otomobilin yanından hızla geçtiğini söyleyen ticari taksi şoförü, yolcusunu bıraktıktan sonra kaza yerine gelerek olayı polis ekiplerine anlattı. Görgü tanığı, "Göztepe'den geliyorum ben köprünün üst geçidin ordan araba benim yanımdan silme geçti. Benim arabam ticari taksi; ondan sonra duvara vurdu, motorlarda soldan geçiyordu, birisini altına aldığını gördüm ama diğerini göremedim. Yazık günah, o birisi öldü galiba. Önce bariyerlere vurdu arabanın kafayı çevirip motosiklete vurdu kaldırdı attı. Ben durdum müşteriyle beraber izledim, benim yanımdan silme geçti."

Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı
Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı
Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı
Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı
Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı

D-100 Karayolu, İstanbul, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 01:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Makas attığı iddia edilen otomobil iki motosiklete birden çarptı - Son Dakika

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