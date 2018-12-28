Son Dakika Haberleri: Makas Attığı Kazada Otomobiller Hurdaya Döndü

Makas Attığı Kazada Otomobiller Hurdaya Döndü

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeyken makas atan otomobil, aynı yönde giden otomobile çarptı.

Makas Attığı Kazada Otomobiller Hurdaya Döndü, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeyken makas atan otomobil, aynı yönde giden otomobile çarptı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı. Otomobilde bulunan Zülgarni Çetinkaya, kaza sırasında çok korktuğunu belirterek, "Telefonum gitti, araba gitti, her şeyimiz gitti" dedi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Emrah U. (30) yönetimindeki 34 LHJ 95 plakalı otomobil, Karşıyaka'dan Bayraklı'ya giderken makas atmaya başladı. Emrah U., bir otomobili solladığı sırada direksiyon kontrolünü yitirince, aynı yönde ilerleyen Rahim Yılgın'ın (35) yönetimindeki 64 LK 442 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki otomobil, defalarca takla attı. Diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazaya karışan iki otomobildeki 6 kişiyi güçlükle çıkarttı. Kaza sonucu, otomobiller hurdaya dönerken, 6 kişi ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Rahim Yılgın, Emrah U.'nun otomobilinin arkadan vurmasıyla bir anda takla atmaya başladıklarını ileri sürdü. Kaza sırasında içinde bulundukları aracın yaklaşık 150 metre sürüklendiğini anlatan sürücü Yılgın, "5 takla attık. Arabanın içinden çıktık" diye konuştu.

Öte yandan, Rahim Yılgın'ın dayısı olduğu öğrenilen ve otomobilde yolcu konumunda bulunan, Zülgarni Çetinkaya, kaza sırasında çok korktuğunu dile getirdi. Emrah U.'nun kullandığı aracın  makas yaparak geldiğini iddia eden Çetinkaya, "Telefonum gitti, araba gitti, her şeyimiz gitti. Ben şikayetçi olacağım" dedi. Kaza sonucu, Anadolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşanırken, bölgede görevlendirilen trafik polisleri tek şeritten trafik akışını sağladı. İki otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:26 Kaynak: DHA

İzmir, Bayraklı, 3. Sayfa
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