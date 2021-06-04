Makas çifti, şehit, vazife malulü ve terör mağduru aileleri ziyaret etti - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, şehit, vazife malulü ve terör mağduru aileleri ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden vazife malulü Selim Karabina ve ailesi, Fatih Mahallesinde ikamet eden terör mağduru sivil vatandaş Bülent Kesler'in ailesi ve Geçit Beldesinde ikamet eden şehit Adem Akpınar'ın ailesi ile bir süre sohbet eden Makas çifti, ailelerin istek ve taleplerini dinlediler.

Aileler ile yakından ilgilenen Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas ile beraberindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan tüm şehitler için dua ettiler. - ERZİNCAN