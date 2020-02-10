MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER - Son Dakika

MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER

6 saat önce

ESENYURT'ta yolda makas atarak ilerleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, kendilerini uyaran araca önce cam şişe fırlattılar daha sonra önünü keserek aracın şoförünü darp ettiler.

MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER, System.String[]

ESENYURT'ta yolda makas atarak ilerleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, kendilerini uyaran araca önce cam şişe fırlattılar daha sonra önünü keserek aracın şoförünü darp ettiler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam 22.00 sularında Mahmutbet- Esenyurt istikametine ilerleyen bir araç makas atarak diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye attı. Makas atarak ilerleyen araca A.K. yönetimindeki diğer bir araç korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bunun üzerine alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi sözlü tacize başladı. Araçlarında bulunan cam şişeleri A.K. yönetiminde ki araca fırlatan 3 kişi hırsını alamayarak yol kenarında duran A.K.'nin aracının önünü kesti. Kapısı açık bir şekilde aracın önünü kesen 3 kişi A.K.'ye eşi ve iki çocuğunun önünde darp ettiler. Darp edilen kişi çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile kurtuldu. A.K.'ye saldıran 3 kişi olay yerinden A.K'nin cep telefonunu ve montunu alarak kayıplara karıştılar. A.K. kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu. O anlar ise güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın yol kenarında durması

-3 kişinin kapı açık bir şekilde aracın önünü kesmesi

-3 kişini A.K'yi darp etmesi

-Genel detaylar

DHA FEED


Esenyurt, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
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