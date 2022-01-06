Konya'da hırsızlık olayının failini, makastaki kablo numuneleri ele verdi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüphelisi, sanayi tipi makasın üzerindeki kablo numunelerinde yapılan kriminal inceleme ile tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağına ait yüksek gerilim elektrik trafosunda 29 Kasım 2021'de bakır kablo hırsızlığı olayı yaşandı.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce de hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüpheli A.A'nın ikametinde arama yaptı.

Şüphelinin adresinde bulunan sanayi tipi makas, hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilerek kriminal incelemeye gönderildi.

Yapılan incelemede makas üzerindeki kablo numunelerinin hırsızlık olayındaki çalınan kablolar ile eşleştiği tespit edildi.

Şüpheli, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.