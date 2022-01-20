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Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar - Son Dakika

Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar

20.01.2022 09:15

Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar Kağıthane polisi 460 araç inceleyerek yakaladı Kağıthane'de iki hırsız işyerinin kepengini kilit kesme makasıyla keserek içeriden 5 bin liralık malzeme çaldı Polis 29 güvenlik kamerası 460 araç inceleyerek hırsızı...

Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar

Kağıthane polisi 460 araç inceleyerek yakaladı

Kağıthane'de iki hırsız işyerinin kepengini kilit kesme makasıyla keserek içeriden 5 bin liralık malzeme çaldı

Polis 29 güvenlik kamerası 460 araç inceleyerek hırsızı yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de sabaha karşı gelen hırsızlar, demir kesme makasıyla kepengin kilidini kestikleri dükkandan 5 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri 29 güvenlik kamerası ve plakası birbirine benzeyen aynı marka model 460 aracı tek tek inceleyerek hırsızı yakaladı.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabaha karşı Serdar K.'ye ait işyerine gelen hırsızlar, dikkat çekmemek için geldikleri aracı başka bir sokağa park ederek, işyerinin bulunduğu sokak içerisinde tur attı.

Sokak içerisinde adeta volta atar gibi dolanan hırsızlar, çevrede kimsenin olmadığı bir anda işyerine yaklaştı. Hırsızlardan bir tanesi arkasına sakladığı demir kesme makasıyla kilidi kesti. Daha sonra işyerine giren hırsızlar, yaklaşık 5 bin lira değerindeki inşaat malzemesini çalarak olay yerinden kaçtı.

Kağıthane polisi 29 güvenlik kamerası ve 460 araç inceledi

Sabah işyerine gelen Serdar K., işyerinin soyulduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerinde ve çevrede bulunan 29 adet güvenlik kamerasını tek tek inceleyip, aracın plakasını tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalarda aracın marka ve modeliyle birlikte beyaz bantla rakam grubu kapatılan plakanın başlangıcının 34 VJ olduğu tespit edildi. Polis ekipleri aynı marka ve birbirine yakın plakaları olan 460 aracı tek tek inceledi.

5 yıl önce aracı aldığı adam, hırsıza ulaştırdı

İncelemeler sırasında aracın plakasının 34 VJ 6609 olduğu ve Murat K. isimli şahsa ait olduğunu belirleyen Kağıthane polisi, şahsı aradı. Murat K., aracı 5 yıl önce aracını Sadık G.'ye sattığını ve aralarında noter satışı yapılmadığını söyledi. Araçla Bağcılar'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt alındığı da belirlendi. Bunun üzerine emniyette çeşitli suçlardan 9 adet kaydı bulunan Sadık G.'nin evine giden ekipler hırsızı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, suçunu kabul etmesinin ardından diğer şahsın ise Yılmaz G. olduğu tespit edildi.

Hırsızların inşaat malzemesi çaldığı anlar kamerada

Kağıthane'de iki hırsızın bir işyerinden inşaat malzemesi çaldığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların sokak içerisinde dolandığı, daha sonrada yanında getirdiği demir kesme makasıyla kilidi kesip inşaat malzemesi çalarak kaçtıkları görülüyor.

Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar
Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar
Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar
Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar
Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar

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Asayiş Büro, Kağıthane, Tragger, İnşaat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Makasla kilidi kesip, 5 bin liralık inşaat malzemesini böyle çaldılar - Son Dakika
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