Makasla oynarken kesilen parmağı koptu - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir yaşındaki bebek makasla oynadığı sırada sol işaret parmağını keserek kopardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesi Söğütlügöl köyünde meydana geldi. 1 yaşındaki D.T. isimli kız bebek, evde makasla oynamaya başladı. Bir süre makasla oynayan bebek birden ağlamaya başladı. Bebeğin ağlaması üzerine anne F.T. gördüğü karşısında şok geçirdi. Bebeğin elinin kanlar içerisinde olduğunu gören anne ikinci bir şoku kopmuş parmağı gördüğünde geçirdi. Sol işaret parmağı kopan bebek eve çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli olarak anne F.T.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE