Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - BOLU - Son Dakika

Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - BOLU

29.10.2020 21:21

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, makaslayan tırın dorsesinin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, makaslayan tırın dorsesinin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alnınan bilgiye göre, Akyazı'dan Mudurnu istikametine ilerleyen Hayri Demirtaş idaresindeki 14 EP 498 plakalı tır Karacakaya Çiftliği mevkinde etkili olan yağış nedeniyle makaslayarak, kaymaya başladı. Bu esnada Mudurnu'dan Akyazı istikametine seyreden Mustafa Korhan yönetimindeki 14 FB 219 plakalı otomobil kayan dorseye çarparak, yol kenarına savruldu.

Meydana gelen trafik kazasında tırın dorsesine çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa Korhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Makaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapanan Mudurnu-Akyazı kara yolundaki ulaşım, alternatif yollardan sağlandı.

Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - BOLU
Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - BOLU
Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - BOLU
Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - BOLU

Mudurnu, Akyazı, Bolu, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - BOLU - Son Dakika

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