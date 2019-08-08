Son Dakika Haberleri: Makaslı Sokağın tahta makası değiştirildi
Son Dakika Yaşam Haber

Makaslı Sokağın tahta makası değiştirildi

1 saat önce

Kilis'in Makaslı sokağı olarak bilinen İslambey Caddesindeki Tahta Makas Kilis Belediyesi tarafından değiştirildi.

Makaslı Sokağın tahta makası değiştirildi, System.String[]
Kilis'in Makaslı sokağı olarak bilinen İslambey Caddesindeki Tahta Makas Kilis Belediyesi tarafından değiştirildi.

Büyükkütah Mahallesi Muhtarı Şengül Sabuncuoğlu, Büyükkütah Mahallesi İslambey Caddesinin simgesi olan Tahta Makasın eskimesi nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un talimatıyla değiştirildiğini ifade ederek, "Yeni makası yeniden yapılarak yerine asıldı, Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Servet Ramazan, Kültür İşleri Müdürümüz Bülent Topaloğlu, başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İslambey Caddesindeki üzerinde asılan tahtadan makas nedeniyle sokağın ismi makaslı sokak olarak biliniyor. - KİLİS
Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı
Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Kenan Doğulu, Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler'le mi aldattı? Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makaslı Sokağın tahta makası değiştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]