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Makat Çatlağına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Makat Çatlağı Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Makat Çatlağına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Makat Çatlağı Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 22:49
Makat Çatlağına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Makat Çatlağı Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Makat çatlağı hastalığını etrafımızdaki yakınlarımızdan sık sık duymuş olabiliriz. Hatta bu sıkıntıyı kendimizi bile çekmiş olabiliriz. Bu yırtık ya da çatlak tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Makat çatlağı hastalığını etrafımızdaki yakınlarımızdan sık sık duymuş olabiliriz. Hatta bu sıkıntıyı kendimizi bile çekmiş olabiliriz. Bu yırtık ya da çatlak tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Makat Çatlağına Ne İyi Gelir?

Eğer makat çatlağı erken dönemde ise elbette ki iyi gelebilecek bazı uygulamalar da söz konusu olabilmektedir. Öncelikle bağırsak yöntemi kullanılarak kendi kendine iyileşme yapılabilir.

Bunun için makattan çıkan dışkının yumuşaması gerekir. Bu yumuşama kremler sayesinde gerçekleşebilir. Lif takviyesi iyi gelen beslenme tarzı olarak yerini alır. Yüksek lif içerikli diyetler uygulanmalıdır.

Su tüketimi de bir diğer dikkat edilmesi gereken noktadır. Makat çatlağının geçmesi için bol su içilmelidir. Makat çatlağının iyileşmesi bazı durumlarda gecikebilir ve engellenebilir.

Ser dışkıları zorlayarak çıkartmaya çalıştığınızda makat çatlağı geçmesi zor olacaktır.

Makat Çatlağı Nasıl Geçer?

Dışkı çıkartmayı kabus haline getiren ve sancılı, ağrılı ve rahatsız edici durum olan makat çatlağı bazı tedavi yöntemleriyle ve dikkat edilerek kendi kendine geçebilmektedir.

Fakat çoğu kişi makat çatlağı hastalığında doktora gidip tedavi olmaktan çekinmektedir. Bu durumda da doğal yöntemler devreye girmektedir. Makat çatlağı konusunda kişisel hijyen veya makat bölgesinin temizliği gibi konuların bir öneminin olmadığı bilinmektedir.

Makat çatlağı kendisini bazı belirtilerle gösterir. Bölgede ağrı, kanama, şişme olduğunda evde doğal yöntemlerle de geçirebilirsiniz. Öncelikle kabızlıktan kurtulmak, sıcak suyun içine oturmak, bazı kremleri kullanmak makat çatlağını geçirebilmektedir.

Makat Çatlağı Nedenleri

Makat çatlağı kendiliğinden oluşan bir durum değildir. Bazı nedenleri bulunmaktadır. İshal, kabızlık, sürekli yumuşatıcı krem kullanımı, hamilelikte hormon değişimi, crohn hastalığı, lösemi, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve makat yoluyla cinsel ilişki makat çatlağı nedenleridir.

Yapılan istatistiklerde insanlarda görülen makat çatlağı nedenleri en çok ishal ve kabızlık durumlarında oluştuğu gözlenmiştir.

Makat Çatlağı Tedavisi

Tıp sektöründe makat çatlağı tedavisi birden fazla seçeneğe dayanmaktadır. Fakat insanlar makat çatlağı konusunda tedavi olmak için doktora gitmekten çekinmektedir. Bu durumda da makat çatlağı evde de dikkat edilerek geçmiyorsa daha fazla tedavi gerektirebilecek duruma dönüşmektedir.

Makat çatlağı belirtilerini anladığınız taktirde erken müdahale ile bazı teknikleri kullanarak doğal yollarla da ilerlemediği için geçirebilirsiniz.

Fakat belirtileri anlamadığınız ve aksattığınız taktirde makat çatlağı tedavi edilebilir duruma gelmektedir.

İlk tedavi yöntemini kabızlık ve ishalin neden olduğu durumun ortadan kalkması oluşturmaktadır. Yani kabızlık ve ishal tedavi edilirse makat çatlağı da geçmiş olacaktır.

Makat çatlağı tanısı konulduktan sonra tedavi süreci bazı adımlarla oluşur. İlk adım kabızlık sorununun ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için dengeli ve sağlıklı bir beslenme planı oluşturulur.

Bu planda bulgur, kuru baklagiller, tam tahıllı ekmekler, meyve ve sebzeler, yağlı tohumlar, diyet lifleri yer almaktadır.

Bu plan sonunda dışkı hacmi arttırılır ve olması gereken kıvama gelir. Günlük olarak en az 2 litre su tüketimi gerçekleştirilir. Dışkı yumuşatıcı ilaçlar alanında uzman hekimler tarafından reçete eşliğinde verilir.

Tedavi de aynı zamanda sıcak su ile yapılacak oturma eylemleri, pomadlar, tropikal kremler, ağrı kesiciler de yer alır.

Makat çatlağı tedavisinde cerrahi operasyonun gerektirdiği durum ise çatlağın genişlemesi, erken tedavi edilmemesi, uzun süredir devam ediyor oluşu, meme oluşumu gelişimi halleridir.

Cerrahi tedavide makat iç kası kesilir ve gevşetilir. Bu cerrahi tedaviye ise İnternal sfinkteroktomi ismi verilir.

Makat Çatlağına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Makat Çatlağı Nedenleri ve Tedavisi

Doktora, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Makat Çatlağına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Makat Çatlağı Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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