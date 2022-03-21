Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi operasyonla ele geçirildi - Son Dakika
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Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi operasyonla ele geçirildi

21.03.2022 09:48

Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi operasyonla ele geçirildi Bursa polisi yarım milyonluk uyuşturucu ele geçirdi Bursa'da uyuşturucu kuryesinin üzerinden kokain, makatından metamfetamin çıktı İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu taşıyan kuryeyi takibe alan Bursa polisi;

Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi operasyonla ele geçirildi

Bursa polisi yarım milyonluk uyuşturucu ele geçirdi

Bursa'da uyuşturucu kuryesinin üzerinden kokain, makatından metamfetamin çıktı

BURSA - İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu taşıyan kuryeyi takibe alan Bursa polisi; teslimat esnasında kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu suçüstü yakaladı. Kuryenin üzerinde ve aracında yarım milyonluk kokain, makatından ise 50 gram metamfetamin çıktı.

İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu geleceği istihbaratını alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, şüpheliyi teslimat adresine kadar takip etti. Buluşma noktasına baskın yapan ekipler zanlı R.Y.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli R.Y.'nin emniyetteki çapraz sorgusunda ekipleri şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı. Şüphelinin aracından ve üzerinden çıkan 300 gram kokainin yanı sıra makatında da 50 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Şüpheliyi kontrol amaçlı hastaneye götüren ekipler; burada yapılan cerrahi operasyonla metamfetamini çıkardı.

Şüpheli; emniyetteki sorgusunda hafta içi peşinat olarak 70 bin lira aldığını ve teslimat sonrasında kalan miktarı alacağını söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerinin yarım milyonluk uyuşturucuyu teslim alacak olan satıcıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi operasyonla ele geçirildi
Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi operasyonla ele geçirildi
Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi operasyonla ele geçirildi

YORUMLAR
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Metamfetamin, Uyuşturucu, İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi operasyonla ele geçirildi - Son Dakika


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