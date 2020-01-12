Makbule'nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Makbule'nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi - Son Dakika

Makbule'nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 16 yaşındaki engelli öğrencinin hayalini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi gerçekleştirdi.

Makbule'nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 16 yaşındaki engelli öğrencinin hayalini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi gerçekleştirdi.


Kızıltepe'de 3 Aralık'ta kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen Engelliler Gününde engellilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, derslerini daha rahat çalışmak için tablet hayali kuran engelli öğrencinin hayalini gerçeğe dönüştürdü. Engelliler Gününde düzenlenen programda İnkılap Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Makbule Başboğa'nın tablet hayalini gerçekleştiren Dilek Çam, belediye yetkilileriyle birlikte Başboğa'yı evinde ziyaret ederek tableti hediye etti. Engellileri her zaman önemsediklerini ifade eden Dilek Çam, engellileri anlama ve onların sorunlarına çözüm bulma adına büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.


Hayalini kurduğu tablete kavuşan ve mutluluğu gözlerinden okunan Makbule Başboğa, Dilek Çam ile beraberindekilere teşekkür etti. - MARDİN

Hüseyin Çam, Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi
Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
21:47 Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
21:46 Yeğeninin maganda kurşunuyla can verdi - Son Dakika
21:46 Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
21:46 THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti - Son Dakika
21:45 Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 21:53:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Makbule'nin tablet hayalini kaymakam eşi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]