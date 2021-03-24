Makbule özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika

Makbule özgürlüğüne kavuştu

24.03.2021 00:59
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Adana'da bozulan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini alamayan ve 'Özgürlüğümü geri verin' diyerek feryat eden serebral palsi hastası Makbule Gülşah Canbolat'ın imdadına belediye yetişti.

Adana'da bozulan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini alamayan ve 'Özgürlüğümü geri verin' diyerek feryat eden serebral palsi hastası Makbule Gülşah Canbolat'ın imdadına belediye yetişti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, genç kıza akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Genç kızın mutluluğu gözlerinden okundu.

Doğduğunda beyin kanaması geçirip 21 gün yoğun bakımda kalarak hayata tutunan Makbule Gülşah Canpolat, kısmi felç kalarak yürüme kabiliyetini yitirip sağ elini kullanamaz hale geldi. Babası cezaevinde olan genç kıza 8 yıl önce bir hayırsever tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Sandalye ile hayata bir kere daha tutunan, yüzmeye, belediyenin açtığı kurslara, parka gidip gelen genç kızın sandalyesi 8 ay önce bozuldu. İkinci kattaki evlerinde adeta hapsolan genç kız, geçtiğimiz ay İhlas Haber Ajansı'na (İHA) "Geri özgürlüğüme kavuşayım" diyerek yardım istemişti.

Bu haberin ardından Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, genç kızın ilçeye bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan ailesiyle iletişime geçip yeni bir akülü tekerlekli sandalye siparişini verdiğini söyledi.

"Allah ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin"

Başkan Kocaispir, gelen akülü tekerlekli sandalyeye kalpli balon bağlayıp genç kızın evine götürdü. Başkan Kocaispir, ikinci kattaki evinde kalan Canpolat'ı kucağında indirip sandalyeye bindirdi. Bu sırada genç kızın mutluluğu gözlerinden okundu.

"Özgürlüğümü geri verdiniz" diyerek mutlu olduğunu söyleyen Makbule Gülşah Canpolat, "Allah razı olsun hepinizden. Ayağınıza taş gözünüze yaş değdirmesin. Başkanımıza da çok teşekkür ederim özgürlüğümü verdi. Hep bizim yanımızda oluyor. Hiç elini üstümüzden çekmiyor. Hapishaneydi adeta benim için başka bir şey değildi. Özgürlüğümü geri verdiniz, gayet mutluyum" diye konuştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise ilçede engelliler için birçok çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Yüreğir'de böyle bir ihtiyaç kardeşimizin ihtiyacına yetişmek tabi ki bize yakışırdı. Süreci en başından bu yana takip ediyoruz. Biz Yüreğir'de engelli kardeşlerimizle ilgili çok ciddi çalışmalar yapan bir belediyeyiz. Adana'da ilk defa 4 tane 'Engelli Şarj İstasyonumuz monte edildi ve kullanıma açıldı. Engelli kardeşlerimizin araçlarının bakım ve tamirini de biz yapıyoruz. Onun 'Adeta hapishanedeyim' sözünden çok etkilenmiştim. Gülşah'a yardımcı olabildiğimiz için çok keyifli ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Makbule Gülşah Canpolat'ın annesi İlkay Kiver de Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Makbule Gülşah Canbolat, Fatih Mehmet Kocaispir, Engelli, Adana, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Makbule özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika


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