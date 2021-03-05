Makbule Sarı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

Makbule Sarı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis

05.03.2021 12:33
Makbule Sarı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis, System.String[]

Ordu'nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheliler ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheliler ikinci kez hakim karşısına çıktı. Şüpheliler hakkında, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan ise 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Korgan ilçesi Sarıalıç Mahallesi'nde 14 Kasım 2020'de tarihinde meydana gelen olayda 74 yaşındaki Makbule Sarı, elleri, ayakları ve ağzı bağlı bir şekilde bulunmuştu. Yapılan geniş çaplı operasyon ve izlenen yüzlerce güvenlik kamerası sonucunda yakalanan ve olayı işledikleri iddiasıyla tutuklu bulunan Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz hakkındaki soruşturma tamamlanmıştı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında 'kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, şüphelilerin, öldürülen Makbule Sarı'ya karşı, 'tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı bir suçun delillerini gizlemek ve işlenişini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

600 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyasının çalındığı iddiası

5 Mart 2021 (bugün) tarihinde Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadeleri alınan Makbule Sarı'nın çocukları, evden sadece televizyon, telefon, 600 TL para ve fındığın çalınmadığını iddia ederek, yaklaşık 600 bin TL değerinde döviz ve altınların da olduğunu iddia etti. Müştekiler, maddi ve manevi zararlarının karşılanmasını talep etti.

Tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkan sanıklar Serkan Uluz (24) ile Hayrettin Görgülü (27) önceki ifadelerini yineleyerek, eylemlerinin hırsızlık amaçlı olduğunu, cinayet işlemek amaçlı eve girmediklerini savundular. Serkan Uluz, "Yüklü bir miktarda para bulsaydım, olaydan sonra çalışmaya gitmezdim. Ben her şeyi anlattım, adalete sığınıyorum" diye ifade verirken, Hayrettin Görgülü de evde yüklü miktarda para olsaydı, ifadelerinde onu da söyleyeceklerini iddia ederek, "Adalete sığınıyorum, pişmanım" dedi.

Sanıkların avukatının beyanı sırasında maktulün oğullarından birisi, olay gecesi çekilen ve Makbule Sarı'nın çarşafa sarılı bir fotoğrafını göstererek, "Annemi öldürme kasıtları yoksa, annemin neden ağzını bağladılar?" diye sordu.

Cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 9 yıl 4 ay hapis

Mahkeme heyeti, sanıkları, 'yağma suçunun işleyişini kolaylaştırmak sureti ile kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırırken, yağma suçlarından ise 9 yıl 4 ay hapsine karar verdi. - ORDU

Makbule Sarı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis
Makbule Sarı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis
Makbule Sarı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis
Makbule Sarı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis
Makbule Sarı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cinayet, Korgan, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Makbule Sarı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


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