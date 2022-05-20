Makedon Kulesi restorasyonla Edirne'yi panoramik görme imkanı sunacak - Son Dakika
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Makedon Kulesi restorasyonla Edirne'yi panoramik görme imkanı sunacak

20.05.2022 13:38
Makedon Kulesi restorasyonla Edirne'yi panoramik görme imkanı sunacak

Edirne'de restorasyonu devam eden 48 metre yüksekliğindeki Makedon Kulesi'nde oluşturulacak seyir terası, ziyaretçilerine şehri panoramik görme şansı sunacak.

Edirne'de restorasyonu devam eden 48 metre yüksekliğindeki Makedon Kulesi'nde oluşturulacak seyir terası, ziyaretçilerine şehri panoramik görme şansı sunacak.

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine şahitlik eden kule, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu" projesi kapsamında restore ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Edirne'nin geçmişiyle insanoğlunun meydana getirdiği en üstün medeniyetlerden birine sahip şehirlerden olduğunu söyledi.

Kentte medeniyetlerin ortaya koyduğu kültürel değerlerin dünden bugüne aktarıldığını belirten Soytürk, "Edirne Kalesi kare planlı olup dört köşesinde dört kule var. Bu kulelerden bugüne gelen Makedon Kulesi de bu kültürel değerler arasında yer alıyor. 19. yüzyıl sonlarına kadar kule çeşitli onarımlarla, tadilatlarla geliyor. 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu tüm kentlerde moda haline gelen saat kulesi yapımını gerçekleştiriyor." dedi.

Soytürk, saat kulesinin yangın ve depremler sonrasında 1953'te yıkıldığını dile getirdi.

Bakanlıkça restorasyona alınan kulede çalışmaların sürdüğünü aktaran Soytürk şöyle devam etti:

"Restorasyon çalışmaları kapsamında kulenin içerisinden yukarıya çıkacak seyir terasının kurul onaylı projemize göre imalatlarına başladık. Kulenin statiğiyle ilgili çalışmalar yapıldıktan sonra seyir terasına taşıyacak asansörün imalatına başlandı. 2022 yılında hem kulemizi seyir terasıyla birlikte hem de bu kalenin burçlarını oluşturan arkeolojik alanı ziyarete açmayı planlıyoruz."

Soytürk, müze olacak kuleyi ziyaret edenlerin asansörle seyir terasına çıkarken bilgi panolarında kentin tarihini öğreneceklerini, terastan da Yunanistan ve Bulgaristan ile tarihi mekanları görebileceklerini belirtti.

Makedon Kulesi

Roma hükümdarı Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı.

1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

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Kaynak: AA

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