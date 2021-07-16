Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor

Galatasaray'ın transferde önceliğini sol bek mevkisine verdi. Uzun süredir transferi için uğraş verilen Makedon futbolcu Alioski'den Fatih Terim'in talebi doğrultusunda vazgeçildi.

FATİH TERİM'DEN VETO

Skorer'in haberine göre;Galatasaray Ezgjan Alioski transferi için son derece istekliydi. Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeri ile dün masaya oturuldu. Alioski yıllık 2.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma istedi. Yıllık 2.2 milyon eurodan başka Alioski, imza parası ve bonuslarıyla birlikte 17-18 milyon euroya mal olacaktı. Ancak bu rakamı gören teknik direktör Fatih Terim, çileden çıktı. Böylesine bir futbolcuya verilecek paranın çok olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, Alioski'yi veto etti.