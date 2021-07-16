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Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor - Son Dakika

Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor

16.07.2021 18:07
Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor, System.String[]

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Makedon sol bek Alioski'yi veto etti. Yıllık 2.5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma isteyen futbolcunun maliyeti bonuslarla birlikte 17-18 milyon euroya dayanacaktı. Bu talepleri duyunca sinirlenen Terim ise Alioski'ye verilecek paranın çok olduğunu belirterek transfere izin vermedi.

Galatasaray'ın transferde önceliğini sol bek mevkisine verdi. Uzun süredir transferi için uğraş verilen Makedon futbolcu Alioski'den Fatih Terim'in talebi doğrultusunda vazgeçildi.

FATİH TERİM'DEN VETO

Skorer'in haberine göre;Galatasaray Ezgjan Alioski transferi için son derece istekliydi. Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeri ile dün masaya oturuldu. Alioski yıllık 2.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma istedi. Yıllık 2.2 milyon eurodan başka Alioski, imza parası ve bonuslarıyla birlikte 17-18 milyon euroya mal olacaktı. Ancak bu rakamı gören teknik direktör Fatih Terim, çileden çıktı. Böylesine bir futbolcuya verilecek paranın çok olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, Alioski'yi veto etti.

Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Makedon sol bek Alioski'nin talepleri Fatih Terim'i çileden çıkardı! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor - Son Dakika Spor


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