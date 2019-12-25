Makedonlar Osmangazi'nin projelerine hayran kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Makedonlar Osmangazi'nin projelerine hayran kaldı - Son Dakika

Makedonlar Osmangazi'nin projelerine hayran kaldı

6 saat önce

Makedonya'nın Üsküp şehrinden gelen 21 kişilik heyet, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerini inceledi.

Makedonlar Osmangazi'nin projelerine hayran kaldı, System.String[]

Makedonya'nın Üsküp şehrinden gelen 21 kişilik heyet, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerini inceledi.


Kurucusu Üsküp Belediyesi olan Kamu Kuruluşu "Toplumsal Hijyen Ekibi, Osmangazi Belediyesi'nin projelerini yakın takibe aldı. Yabancı konuklara belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'nin 850 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Hizmetlerimizi 136 mahallemizin en uç noktasına kadar adil olarak götürmeye çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler sadece Osmangazi'ye değil Bursa'ya değer katıyor. Bunun yanı sıra Balkanlar'a da desteğimizi esirgemiyor, gönül köprüleri kuruyoruz. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin belediye alanındaki en büyük şirketlerden biri olan Communal Hygiene ekibini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte belediyemizin projelerini inceleyerek, değerlendirmelerde bulunduk. Misafirlerimize fayda sağlamasını diliyorum" dedi.


Makedon heyet ilk olarak Osmangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi'ni (OSPERAŞ) ziyaret ederek, personel ile fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Osmangazi Belediyesi'nin çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına hayata geçirdiği Katı Atık Getirme Merkezi'ni gezen yabancı misafirler, projenin bütün belediyelere örnek olabileceğini söyledi. Son olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Makedon heyet, Bursa'nın fethinin 3 boyutlu olarak tasvir edildiği panoramik resmi hayranlıkla inceledi.


Osmangazi Belediyesi'nin projelerini ilham verici olduğunu belirten Communal Hygiene ekibi, kendilerini Bursa'da en güzel şekilde ağırladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye yetkililerine teşekkür etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Makedonya, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Son Dakika Haberleri
21:46 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:45 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Son Dakika
21:44 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1) - Son Dakika
21:44 Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
21:39 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:48:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Makedonlar Osmangazi'nin projelerine hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]