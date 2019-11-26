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Makedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi'ne kavuşacak
6 saat önce
Makedonya'nın turistik Ohri kentinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Ohri Ali Paşa Camisi, 107 yıl sonra ibadete açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
Makedonya'nın turistik Ohri kentinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Ohri Ali Paşa Camisi, 107 yıl sonra ibadete açılacak.
Makedonya'nın Ohri kentinde bulunan, Osmanlı döneminde yapılan Ohri Ali Paşa Camisi, 107 yıl sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonunun ardından 28 Kasım 2019'da yeniden ibadete açılacak. Makedonya İslam Birliği ile Genel Müdürlüğü işbirliği protokolü kapsamında projeleri çizilen caminin restorasyonu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çalışma kapsamında 107 yıldır yerinde olmayan minarenin de rekonstrüksiyonu yapıldı. - OHRİ
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