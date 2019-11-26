Son Dakika Haberleri: Makedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi'ne kavuşacak
Son Dakika Güncel Makedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi'ne kavuşacak - Son Dakika

Makedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi'ne kavuşacak

6 saat önce

Makedonya'nın turistik Ohri kentinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Ohri Ali Paşa Camisi, 107 yıl sonra ibadete açılacak.

Makedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi'ne kavuşacak, System.String[]

Makedonya'nın turistik Ohri kentinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Ohri Ali Paşa Camisi, 107 yıl sonra ibadete açılacak.


Makedonya'nın Ohri kentinde bulunan, Osmanlı döneminde yapılan Ohri Ali Paşa Camisi, 107 yıl sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonunun ardından 28 Kasım 2019'da yeniden ibadete açılacak. Makedonya İslam Birliği ile Genel Müdürlüğü işbirliği protokolü kapsamında projeleri çizilen caminin restorasyonu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çalışma kapsamında 107 yıldır yerinde olmayan minarenin de rekonstrüksiyonu yapıldı. - OHRİ

Makedonya, Ohrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı
Günlük burç yorumları 26 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Adana'daki restoran cinayetinin zanlısından kan donduran ifade: Selamımı almadığı için öldürdüm Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:49:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi'ne kavuşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]