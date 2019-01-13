Son Dakika Haberleri: Makedonya Anlaşmazlığı: Yunanistan'da Koalisyon Çöktü, Syrıza Güven Oyu Arayacak
BBC

Makedonya Anlaşmazlığı: Yunanistan'da Koalisyon Çöktü, Syrıza Güven Oyu Arayacak

1 saat önce

Yunanistan'da Makedonya ile isim anlaşması koalisyon hükümetini dağıttı.

Makedonya Anlaşmazlığı: Yunanistan'da Koalisyon Çöktü, Syrıza Güven Oyu Arayacak, System.String[]
Yunanistan'da 4. yılını tamamlayan radikal sol SYRIZA hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Helenler (ANEL) Partisi Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, hükümetten ayrılma kararı aldı.

Kammenos, Yunanistan'ın Makedonya ile arasındaki isim ihtilafını gideren anlaşmaya karişı çıkmasını gerekçe gösterdi ve Balkan savaşlarına atıfta bulunarak "Bakanlık koltuğumda kalmam uğuruna yüzbinlerce kişinin hayatını feda ettiği Makedonya meselesine ihanet edemem.. Bu nedenle ANEL olarak hükümetten ayrılma kararı aldım" dedi.

Kammenos'un istifasını kabul eden Başbakan Aleksis Çipras, Kammenos ile 4 yıllık işbirliğinden duyduğunu memnuniyeti dile getirdi ve Makedonya konusundaki görüş ayrılığını anlayışla karşıladığını söyledi.

Kammenos'un Savunma Bakanlığı'ndan istifasını kabul ettiğini de söyleyen Çipras'ın Savunma Bakanlığı'na Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis'in getirildiğini açıkladı.

Apostolakis, geçen Aralık'ta " Ege'de Türklerin çıkacağı olası kayalıkları yerle bir edeceğiz" demişti.

Kammenos, Yunanistan'ın geçtiğimiz Haziran ayında Makedonya Cumhuriyeti ile imzaladığı ve bu ülkenin "Kuzey Makedonya" olarak degiştiren anlaşmaya en başından karşı çıktığını açıklamıştı.

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Kammenos "İçinde Makedonya kelimesini taşıyan hiç bir adı tanımayacağını" açıklamıştı.

Kammenos'un bu tutumu, anlaşmayı imzalayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın da istifasına neden olmuştu.

Bu gelişmelerden sonra Çipras Yunan parlamentosunda güven oylamasına gideceğini açıkladı.

Yunanistan'da genel seçimlerin Ekim ayında yapılması gerekiyor. Ancak son gelişmelerden sonra seçim tarihinin daha erken bir tarihe alınma ihtimali de bulunuyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:41 

Yunanistan, Makedonya, Dünya
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