Son Dakika Haberleri: Makedonya'da Atatürk Anıtının Açılışı Yapıldı

Makedonya'da Atatürk Anıtının Açılışı Yapıldı

1 saat önce

Makedonya'nın orta kesimlerinde bulunan Köprülü şehrinde Mustafa Kemal Atatürk anıtının açılışı gerçekleştirildi.

Makedonya'da Atatürk Anıtının Açılışı Yapıldı, System.String[]
Makedonya'nın orta kesimlerinde bulunan Köprülü şehrinde Mustafa Kemal Atatürk anıtının açılışı gerçekleştirildi.

Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kültürel programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Çiğdem Güllü, Köprülü Belediye Başkanı Ace Kocevski, Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın ardından şehirde bulunan Karşıyaka Belediyesi dostluk parkında, Köprülü Belediyesi ile kardeş belediye olan Adalar Belediyesi tarafından bağışlanan Atatürk anıtı açıldı.

Açılışın ardından heyetler anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Köprülü Belediye Başkanı Kocevski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün Adalar Belediyesinden hediye edilen anıtının açılışını yaptıklarını söyledi.

Kocevski, "Atatürk'ün sadece Kocacık kökenli olması, Manastır'da eğitim görmesi açısından değil, onun sadece Türk tarihi için değil dünya tarihi için de önemli bir şahsiyet olması nedeniyle, bunun bizim tarafımızdan çok iyi bir jest olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Benzer bir anıtın Merkez Jupa'da da bulunduğunu anımsatan Kocevski, Türkiye'den gelen turist grupların Köprülü'yü de ziyaret edilecek destinasyonlar arasına alacakları duyumları aldıklarını belirtti.

Türkiye'deki kardeş belediyelerden Atatürk büstünün de hediye edildiğini aktaran Kocevski, büstün nereye koyulacağına şehirde yaşayan Türk kökenli vatandaşların karar vereceğini ifade etti.

Ace Kocevski, Köprülü'nün Türkiye'den Adalar, Karşıyaka ve Çan belediyeleri ile kardeş belediye olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:07 Kaynak: AA

Türkiye, Köprülü, Makedonya, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Orta Doğu Mesajı: Tümünü Yönetebiliriz Yerel Seçimlerin Kaderini Kararsız Seçmen Kitlesi Belirleyecek

Ceylan Ertem, "Türkiye Bir Haftadır Papağını Konuşuyor" Diyen Mazhar Alanson'a Sert Çıktı: Acı mı Yarıştırıyorsun? Son Dakika! Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:28:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makedonya'da Atatürk Anıtının Açılışı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]