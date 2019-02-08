Makedonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 21 Nisan'da
1 saat önce
Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 21 Nisan, ikinci turunun 5 Mayıs'ta olacağını duyurdu.
Makedonya
Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 21 Nisan, ikinci turunun 5 Mayıs
'ta olacağını duyurdu.
Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi düzenlediği basın toplantısında seçim kararnamesini imzalayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilan etti. Seçimlerin ilk turu 21 Nisan, ikinci turu ise 5 Mayıs'ta olacak.
Seçim kanuna göre, seçimlerin ilanından, gerçekleşene kadar en az 70 ve en fazla 90 gün geçmesi gerekiyor. Şu anda aktif olan Cumhurbaşkanı
George İvanov'un görev süresi ise 12 Mayıs'ta dolacak. - ÜSKÜP
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:42 Kaynak: İHA
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