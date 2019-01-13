Son Dakika Haberleri: Makedonya'da Vevçani Karnavalı

Makedonya'da Vevçani Karnavalı

1 saat önce

Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı başladı.

Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı başladı.

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.

Karnavalın açılışını yapan Makedonya Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Damjan Mançevski, yaptığı açıklamada, bugünün eğlence günü olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman kapanmayan bu karnavalın açılışını gerçekleştirmekten onur duyuyorum." dedi.

Vevçani Belediye Başkanı Saşo Yankoski, karnavalın organizasyonunda zorluklarla karşılaştıklarını ancak bunları büyük bir coşkuyla aştıklarını vurguladı.

Karnavalda kullanılan maske ve kostümlerde, ülkenin isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi sonrası NATO ve Avrupa Birliği yolculuğuna ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Katılımcılar, ülkedeki olaylara ve gündemdeki konulara maskeler aracılığıyla değindi.

Karnavalın ana maskeleri "damat" ve "gelin", 13-14 Ocak'ta köydeki yaklaşık 700 evi ziyaret ederek bağış topluyor.

Karnaval, yarın maskelerin yakılmasıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:13 Kaynak: AA

Makedonya, Kültür Sanat
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