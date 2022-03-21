Makedonya'daki Novaci Belediyesinden SATSO'ya ziyaret - Son Dakika
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Makedonya'daki Novaci Belediyesinden SATSO'ya ziyaret

21.03.2022 13:51
Makedonya'daki Novaci Belediyesinden SATSO'ya ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Makedonya'dan gelen Novaci Belediye Başkanı Stevche Stevanovski ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Makedonya'dan gelen Novaci Belediye Başkanı Stevche Stevanovski ile beraberindeki heyeti kabul etti.

SATSO'dan yapılan açıklamada, görüşmede, kültür köprüsü oluşturularak iki şehrin sahip olduğu potansiyele yönelik istişarelerde bulunulduğu, Novaci şehrinde yapılması planlanan organize sanayi bölgesine yönelik sunum yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, heyeti Sakarya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sakarya'nın birçok kültürü barındırdığını, burada çok sayıda Makedon göçmenin yaşadığını anımsatan Altuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sakarya aynı zamanda turizm, eğitim ve sanayi ile tarım alanında ciddi potansiyelli bir üretim şehridir. Bizler de SATSO olarak sektörel anlamda ayrılmış 34 meslek grubuna mensup 15 bine yakın üyemizle şehir ekonomisi, istihdam ve ihracatının yüzde 90'dan fazlasını temsil ediyoruz. Dünyanın her noktasına ve ülkesine ihracat yapıyoruz. Balkan coğrafyası ile ciddi kültürel bağımız var ve yeni ülkelere açılmak isteyen üyelerimiz de yakın coğrafyada yatırıma sıcak bakacaklardır. Novaci Organize Sanayi Bölgesi projesinin hayırlı olmasını diliyorum."

"Yatırımcıları avantajlı bölgemizde yatırıma davet ediyoruz"

Stevanovski de kendilerini evlerinde hissettiklerini belirterek, misafirperverlikleri için yönetime teşekkürlerini iletti.

Dünyaca ünlü markaların üretim üslerinin Sakarya'da yer aldığına dikkati çeken Stevanovski, şunları kaydetti:

"Her alanda başarılı şehir olduğu anlatılıyor. Novaci olarak biz de doğal güzellikleri olan ve üretim anlamında potansiyele sahip bir şehri temsil ediyoruz. Novaci bölgesi, tarım konusunda da önde ve bölgemizde yer alan elektrik santralinde çok çalışanımız var, yabancı yatırımcılarımızın ciddi yatırımları mevcut. 180 dönümü aşan büyüklükte arazide modern, tüm standartları karşılayan bir sanayi bölgesi kurmak istiyoruz. Yatırımcıları da buraya çekmek için birçok teşvik ve avantaj sağlayacağız. Bölgemizde otoyol projesi gibi önemli birçok proje hayata geçmek üzere. Yatırımcıları bu avantajlı bölgede yatırıma davet ediyoruz."???????

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Makedonya, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Makedonya'daki Novaci Belediyesinden SATSO'ya ziyaret - Son Dakika


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