Son Dakika Haberleri: Makedonya'dan Fetö'nün Gazetesine Destek

Makedonya'dan Fetö'nün Gazetesine Destek

17 dakika önce

Makedonya İletişim ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı "Zaman Makedonya" gazetesine basım ve dağıtım desteği verildiğini açıkladı.

Makedonya'dan Fetö'nün Gazetesine Destek, System.String[]
Makedonya İletişim ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı "Zaman Makedonya" gazetesine basım ve dağıtım desteği verildiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği ise, Makedonya hükümeti tarafından "Zaman Makedonya" gazetesine verilen desteği şiddetle kınadı.

Makedonya Cumhuriyeti İletişim ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanı Robert Popovski, düzenlediği basın toplantısında Basılı Medyaya Basım ve Dağıtım Desteği Programı kapsamında 2018 yılında basım ve dağıtım desteği verilen medya kuruluşlarını açıkladı. Buna göre 13 medya kurumunun başvurduğu program çerçevesinde, 11 medya kuruluşuna destek verildi. Kuruluşlar arasında yer alan terör örgütü FETÖ bağlantılı "Zaman Makedonya" gazetesinin de 903 bin 92 Makedonya dinarı (yaklaşık 14 bin 670 euro) destek aldığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, Makedonya hükümeti tarafından "Zaman Makedonya" gazetesine verilen desteği şiddetle kınadı. - ÜSKÜP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Politika
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