Makedonya'dan gelen Türk işçilerin karantina süreci tamamlandı - Son Dakika

Makedonya'dan gelen Türk işçilerin karantina süreci tamamlandı

Bursa'da yurtta karantina altında tutulan işçiler memleketlerine gönderildi

14 günlük karantina sürecinde çok iyi bakıldıklarını belirten işçiler video çekip teşekkür etti

BURSA - Korona virüs sürecinde Makedonya'da mahsur kalan Türkiye' tarafından tahliyeleri gerçekleştirildikten sonra Bursa'daki bir KYK yurdunda karantina altına alınan 26 işçi, 14 günlük sürenin ardından memleketlerine gönderildi. Karantina sürecinde devletin onlara çok iyi baktığını belirten işçiler video çekip teşekkür etti.

Makedonya'da çalışmak için bulunan 26 Türk işçi korona virüsün dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte ülkeler arası havayolları seferlerinin iptali üzerine bulundukları ülkede mahsur kalmıştı. Makedonya'daki Türk Büyükelçiliğine ulaşan işçiler Türkiye'ye tahliyelerini talep ettiler. Bunun üzerine hareket geçen yetkililer 26 işçiyi Bulgaristan üzerinden karayoluyla önce Edirne'ye daha sonra 14 gün karantina altında tutulacakları Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emirsultan KYK Yurduna getirdi.

14 gün karantina süresi tamamlanan 26 işçi bu gün memleketlerine uğurlandı. İşçilerden 20'sinin Ordu'ya 5'inin Samsun'a 1'ininde Afyonkarahisar'a gittiği belirtildi.

Yurttan ayrılmadan önce 14 gün boyunca kaldıkları odaları ve yurdu görüntüleyerek karantina süreci ile ilgili bilgi veren Serken Kara isimli vatandaş, "Her birimiz karantina kuralları gereği ayrı odalara kaldık. Sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı çok memnunuz. Odalarımızda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemelerinin bulunup İnternet hizmeti de sağlanmaktaydı. Doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır bulunmaktaydı. Bizi burada misafir eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizimle yakından ilgilenen Dış İşleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Bey'e, Makedonya'daki süreçte sesimizi duyan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.