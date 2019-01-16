Son Dakika Haberleri: Makedonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Makedonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Makedonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un, 17 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilerek, " Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Makedonya arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak. Ayrıca 'isim' sorununun çözümü sürecine dair müteakip aşamalar ile bölgesel ve çok taraflı güncel konular ele alınacak" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

Politika
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