Makedonya Meclisi isim değişikliğini onayladı
1 saat önce
Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.
Makedonya
Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:14
Makedonya Meclisi, İsim Değişikliğini Onayladı, Ülkenin İsmi Resmen Değişti
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