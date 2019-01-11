Son Dakika Haberleri: Makedonya Meclisi, Ülkenin Adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Olarak Değiştirilmesini Öngören...

Makedonya Meclisi, Ülkenin Adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Olarak Değiştirilmesini Öngören...

1 saat önce

Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.

Makedonya Meclisi, Ülkenin Adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Olarak Değiştirilmesini Öngören..., System.String[]
Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Makedonya, Güncel
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