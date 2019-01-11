Makedonya Meclisi, Ülkenin Adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Olarak Değiştirilmesini Öngören...
1 saat önce
Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.
Makedonya
Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:08 Kaynak: AA
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