Son Dakika Haberleri: Makedonya, NATO üyesi oluyor

Makedonya, NATO üyesi oluyor

1 saat önce

Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.

Makedonya, NATO üyesi oluyor, System.String[]
Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Sizin ailemize katılmanızı uzun süre bekledik" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:00 

Jens Stoltenberg, Makedonya, Ekonomi
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