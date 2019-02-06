Makedonya, NATO üyesi oluyor
1 saat önce
Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.
Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Sizin ailemize katılmanızı uzun süre bekledik" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:00
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