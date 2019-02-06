Makedonya, NATO'ya Katılım Protokolünü İmzaladı

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkenin NATO'ya üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolünü imzaladı.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkenin NATO'ya üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolünü imzaladı.



Makedonya, Yunanistan'la isim anlaşmazlığına son vermesinin ardından NATO üyeliğinde son adımı attı. Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında NATO'ya üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolünü imzaladı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg imzaların atılmasının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bugün tarihi bir gün. NATO müttefikleri Makedonya ile bölgeye daha fazla güvenlik ve refah getirecek olan 'Katılım Protokolü'nü imzaladı. NATO karargahında 30 bayrağın dalgalanacağı günü dört gözle bekliyorum" dedi.



İmzaların atılmasının ardından aile fotoğrafı çektiren Dimitrov ve Stoltenberg ortak basın toplantısına geçti.



Makedonya'nın Yunanistan'la imzaladığı Prespa Anlaşması'yla, ülkenin isminin resmi olarak Kuzey Makedonya olması kabul edildi. - BRÜKSEL

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