Son Dakika Haberleri: Makedonya, NATO'ya Katılım Protokolünü İmzaladı

Makedonya, NATO'ya Katılım Protokolünü İmzaladı

1 saat önce

- Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladıBRÜKSEL - Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkenin NATO'ya üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolünü imzaladı.

Makedonya, NATO'ya Katılım Protokolünü İmzaladı, System.String[]
- Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı

BRÜKSEL - Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkenin NATO'ya üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolünü imzaladı.
Makedonya, Yunanistan'la isim anlaşmazlığına son vermesinin ardından NATO üyeliğinde son adımı attı. Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında NATO'ya üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolünü imzaladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg imzaların atılmasının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bugün tarihi bir gün. NATO müttefikleri Makedonya ile bölgeye daha fazla güvenlik ve refah getirecek olan 'Katılım Protokolü'nü imzaladı. NATO karargahında 30 bayrağın dalgalanacağı günü dört gözle bekliyorum" dedi.
İmzaların atılmasının ardından aile fotoğrafı çektiren Dimitrov ve Stoltenberg ortak basın toplantısına geçti.
Makedonya'nın Yunanistan'la imzaladığı Prespa Anlaşması'yla, ülkenin isminin resmi olarak Kuzey Makedonya olması kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Brüksel, Yunanistan, Dışişleri Bakanı, Makedonya, Güncel
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