Makedonya'nın NATO'ya Katılım Protokolü Belçika'nın Başkenti Brüksel'de İmzalandı.
1 saat önce
Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı.
Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:40 Kaynak: AA
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