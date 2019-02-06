Son Dakika Haberleri: Makedonya'nın NATO'ya Katılımı

Makedonya'nın NATO'ya Katılımı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Kuzey Makedonya'nın katılımıyla NATO daha da güçlenecektir.

Makedonya'nın NATO'ya Katılımı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Kuzey Makedonya'nın katılımıyla NATO daha da güçlenecektir. Türkiye'nin katılım protokolünü en ivedi şekilde onaylamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni ismi ile Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım Protokolü'nün bugün Brüksel'de NATO karargahında imzalanmış olmasını önemli bir gelişme olarak gördüklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında uzun bir süredir çözüme kavuşturulamayan isim sorununun aşılmış olmasını ve iki ülkenin göstermiş oldukları iyi komşuluk esaslarına dayalı olgun davranışı takdir ettiklerini vurgulayan Çeviköz, "Kuzey Makedonya'nın katılımıyla NATO daha da güçlenecektir. Türkiye'nin katılım protokolünü en ivedi şekilde onaylamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeviköz, bu gelişmenin gelecek dönemde Balkanlar bölgesinde uzun zamandır NATO üyeliği bekleyen Bosna-Hersek Federasyonu için de bir örnek oluşturmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:49 Kaynak: AA

Türkiye, Ahmet Ünal Çeviköz, Cumhuriyet Halk Partisi, Makedonya, Politika
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