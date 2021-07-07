Makedonya Üsküp Üniversitesinden AKÜ Veteriner Fakültesine Ziyaret - Son Dakika

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Mesleki Eğitim projesi "Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması" isimli AB projesi faaliyetleri çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelen Üsküp Saints Cyril ve Methodius Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lazo Pendovski, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesini ziyaret etti.

AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek ile bir araya gelen Prof. Dr. Pendovski ziyarette iki fakülte arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine açık olduklarını ifade etti. Ziyarette her iki fakülte arasında akademisyen ve öğrenci değişimi başta olmak üzere ortak projeler geliştirilebilmesi adına fikir birliğine varıldı.

Saints Cyril ve Methodius Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Hajrulai-Musliu ve Yrd. Doç. Dr. Ksenija Ilievska'nın da yer aldığı misafir heyet daha sonra Veteriner Fakültesi bünyesinde yapımı devam eden Hayvan Hastanesi başta olmak üzere çeşitli birimleri gezerek incelemelerde bulundu.