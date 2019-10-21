Son Dakika Haberleri: Makelele'nin Galatasaray'a Golü
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Makelele'nin Galatasaray'a Golü

13 dakika önce

Bir dönem Real Madrid forması giyen Claude Makelele, savunmanın önünde orta sahada kilit oyuncularından biriydi. Fransız orta saha, Los Blancos formasıyla tek golünü 2000-01 sezonunda Galatasaray'a kaydetmişti.

Bir dönem Real Madrid forması giyen Claude Makelele, savunmanın önünde orta sahada kilit oyuncularından biriydi. Fransız orta saha, Los Blancos formasıyla tek golünü 2000-01 sezonunda Galatasaray'a kaydetmişti.

Makelele'nin Galatasaray'a Golü

Claude Makelele, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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