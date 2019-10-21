Makelele'nin Galatasaray'a Golü
13 dakika önce
Bir dönem Real Madrid forması giyen Claude Makelele, savunmanın önünde orta sahada kilit oyuncularından biriydi. Fransız orta saha, Los Blancos formasıyla tek golünü 2000-01 sezonunda Galatasaray'a kaydetmişti.
Bir dönem Real Madrid forması giyen Claude Makelele, savunmanın önünde orta sahada kilit oyuncularından biriydi. Fransız orta saha, Los Blancos formasıyla tek golünü 2000-01 sezonunda Galatasaray'a kaydetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29
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