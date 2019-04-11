Son Dakika Haberleri: Maker Laboratuvarı Geleceğin Mühendislerini Yetiştirecek

Maker Laboratuvarı Geleceğin Mühendislerini Yetiştirecek

41 dakika önce

BİLFEN Liseleri, Türkiye'nin tam donanımlı Maker Station Laboratuvarını Bilfen Çamlıca Kampüsü'nde hayata geçirdiğini duyurdu.

Maker Laboratuvarı Geleceğin Mühendislerini Yetiştirecek, System.String[]
BİLFEN Liseleri, Türkiye'nin tam donanımlı Maker Station Laboratuvarını Bilfen Çamlıca Kampüsü'nde hayata geçirdiğini duyurdu. Öğrencilerin yeniliklere ve gelişimlere açık projeler üretmesinin hedeflendiği Maker Station, önümüzdeki öğretim dönemi itibariyle Bilfen Liseleri'nin diğer kampüslerinde de açılacak.

Bilfen Liseleri, Maker Station'ın Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin laboratuvarlarıyla eş değer özelliklere sahip olarak 'Hayal Et, Tasarla, Üret' sloganıyla hayata geçirildiğini açıkladı. Bilfen Liselerinden yapılan açıklamada Maker Station Laboratuvarı hakkında şu açıklamalara yer verildi:

"305 metrekarelik alana konuşlanan ve bütün öğrencilere açık olan mekanda öğrenciler; teneffüsler, öğle araları, etüt ve kulüp saatlerinde özgürce çalışma yapabilecekler. Buluş şenliği projeleri, TEKNOFEST projeleri, TÜBİTAK proje yarışmalarına hazırlık, İTÜRO, Mebrobot gibi robot yarışmaları için robot tasarımı üretiminin yanı sıra STEM ve SEM uygulamalarına göre yapılan etkinliklere katılımın hedeflendiği laboratuvarda; STEM (science, technology, engineering and mathematics) ve SEM (okul çapında zenginleştirme modeli) uygulamalarında, ROBOT kulübü çalışmaları da hayata geçirilecek. Bilfen Maker Station, sanal gerçeklik laboratuvarının da bulunduğu alanında robot kollar, lazer kesiciler, 3D tarayıcı ve yazıcılar, ahşap işleme makineleri gibi birçok makine ve sarf malzemeleriyle Bilfen öğrencilerine eğlenceli ve kalıcı öğrenmenin sunulduğu bir ortam hazırlıyor. Bilginin beceriye dönüştüğü, sadece öğrenen değil öğrendiklerini uygulayan üretken bir gençliğin yetişmesi için yeniliklere ve gelişmelere açık bir şekilde projelerin yapılacağı bu alan, öğrencilerin üretici olmalarını tetikleyerek onları cesaretlendirecek ve öğrencilere gerekli malzeme ve teknik ekipman desteği sağlayacak." - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:44 Kaynak: DHA
Çamlıca, Türkiye, Güncel
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