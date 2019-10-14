Son Dakika Haberleri: Maker Takım Lideri Erdem Özdemir dereceyle döndü
Son Dakika Güncel Maker Takım Lideri Erdem Özdemir dereceyle döndü

Maker Takım Lideri Erdem Özdemir dereceyle döndü

28 dakika önce

Malatya'dan uluslararası yarışmaya giden lise öğrencisi Erdem Özdemir'in Dünya 5.'si olarak döndüğü bildirildi.

Maker Takım Lideri Erdem Özdemir dereceyle döndü, System.String[]

Malatya'dan uluslararası yarışmaya giden lise öğrencisi Erdem Özdemir'in Dünya 5.'si olarak döndüğü bildirildi.


Malatya Final Okulları kurucu müdürü Hasan Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Okulumuz Anadolu Lisesi Maker Takımı Axıs Lab, Güney Kore'nin başkenti Seoul'da "Open Embedded Contest" kategorisinde Türkiye Güney Kore Tayland ve Japonya ülkelerinden 19 Takımla yarıştı. Bu yarışta okulumuz Maker Takım Lideri Erdem Özdemir Dünya 5.'si olmuştur." İfadelerini kullandı.


" Emeği geçen öğrencimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim" diyen Hasan Doğan, Dünya 5.'si olan Erdem Özdemir'i ödüllendireceklerini kaydetti. - MALATYA

Erdem Özdemir, Hasan Doğan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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