Son Dakika Haberleri: Maker ve Bilim Festivali Watergarden İstanbul'da Başlıyor

Maker ve Bilim Festivali Watergarden İstanbul'da Başlıyor

35 dakika önce

Üretmeye, keşfetmeye, teknolojiye, bilime meraklı gençlerin festivali "Maker ve Bilim Festivali" 8 Nisan'da Watergarden İstanbul'da başlıyor.

Maker ve Bilim Festivali Watergarden İstanbul'da Başlıyor, System.String[]
Üretmeye, keşfetmeye, teknolojiye, bilime meraklı gençlerin festivali "Maker ve Bilim Festivali" 8 Nisan'da Watergarden İstanbul'da başlıyor.

Watergaden İstanbul'un 8 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Maker ve Bilim Festivali bilime ve üretmeye meraklı lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirecek.

Geri dönüşüm- İleri dönüşüm, Drone Up, Lot, 3D Tasarım Modelleme, Stop Motion, Design Thinnking, Oyunlaştırma konularında 4 hafta boyunca her gün atölye çalışmaları gerçekleştirecek olan Watergarden İstanbul'da icatlar ortaya koymayı seven, üretmeye meraklı gençler hünerlerini sergileyecek.

Yapılan atölye çalışmalarının sonunda 101 ve 201 derslerini tamamlayan katılımcılar sertifika ve sürpriz ödüllerin sahibi olacak.

Maker ve bilim hareketinin bir parçası olmak isteyenler için başvurular www.watergarden.com.tr adresi üzerinden sağlanacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:25 Kaynak: İHA

5 Mayıs, İstanbul, Güncel
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