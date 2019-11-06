'Maket ev' satışlarını komisyon inceleyecek

TÜRKİYE Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olduğunu belirterek, dolandırıldığını ileri süren vatandaşların şikayetlerini incelemek üzere komisyon kurma ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi. Satır, "Konuyla ilgili bize 400 kadar dilekçe geldi. Bütün bunları incelediğimiz zaman bir komisyon kurma ihtiyacı ortaya çıktı" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, 'ön ödemeli' ve 'maket ev' satışlarına ilişkin, vatandaşlardan Meclis'e gelen şikayetler üzerine, denetim faaliyeti gören Dilekçe Komisyonu'nun bu konuyu incelemek üzere harekete geçeceğini bildirdi.

Ev sahibi olmak isterken, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olması nedeniyle dolandırıldığını ileri süren onlarca kişinin TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurduğunu anlatan Satır, "Özellikle Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmelerde, ön ödemeli satış sözleşmesi ile maketten satış yapılan gayrimenkullerle ilgili geniş kapsamlı sorunlar yaşandığını tespit ettik. Önümüzdeki günlerde konuyu araştırmak ve ön ödemeli ev almak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak, işini hakkıyla yapan inşaat şirketlerinin hakkını korumak ve yardımcı olmak amacıyla bir komisyon kurmayı planlıyoruz" dedi.

'DOLANDIRICILIK YAPILDIĞI BİR GERÇEK'

2014 yılında 'ön ödemeli' satışla yani 'maket ev' satışıyla ilgili yasal düzenleme ve yönetmeliklerin çıkarıldığını; ancak buna rağmen mağduriyetlerin yaşandığını belirten Satır, şöyle dedi:

"Sözleşme konusu gayrimenkulün hiç veya gereği gibi teslim edilmediği bir gerçek. Mükerrer satışların yapıldığı bir gerçek. Teminat sağlama yükümlülüğünün şirketler tarafından yerine getirilmediği bir gerçek. Kurumsal inşaat şirketlerinin yanı sıra, küçük şirketlerce yapılan ön ödemeli satışlarda dolandırıcılık vakalarının yaşandığı bir gerçek. Yabancılara yapılan satışlarda ön ödemeli gayrimenkullere ilişkin, yoğun mağduriyetlerinin bulunduğu da bir gerçek. Ekonomik dalgalanma dönemlerinde, satılan gayrimenkullerin fiili teslimi gerçekleşse dahi, kredi kullanma amacıyla yapılan tapuların devredilmediği bir gerçek. Bütün bu sıkıntılarla ilgili bize, yaklaşık 2 bin imzalı 400 kadar dilekçe geldi. Bu dilekçeler, bireysel ve toplu olarak geldi. Bazı iktidar ve muhalefet partili milletvekillerinden gelen dilekçelerde var. Bütün bunları incelediğimiz zaman, bu konuda bir çalışma yapılması kanaatine vardık. Bu konuya Dilekçe Komisyonu karar verecek. Bu konunu araştırılması için bir alt komisyon kuracağız. Alt komisyonda tarafları dinleyeceğiz. Vatandaşların lehine olabilecek bir takım düzenlemeleri de Cumhurbaşkanlığı makamına ileteceğiz."

İSTANBUL İLK SIRADA

'Maket ev' satışı ve 'ön ödemeli' satışlarla ilgili en fazla şikayetin İstanbul'dan geldiğini belirten Satır, "Özellikle İstanbul'un bazı semtlerinden çok fazla şikayet geliyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var; oradaki şirketlerin bir kısmına 15 Temmuz sonrası el konulması, bir kısmının imar planlarının kesinleşmeden veya bu konuda davaların bitmemiş olması, bir kısmının ekonomik sebeplerden dolayı piyasadan çekilmiş olması. Ama bu konu daha çok İstanbul'da yaşanan bir sorun. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız mağdur. 2014'te yapılan mevzuat çok doğru bir düzenleme. Ancak, maalesef takibinde sıkıntı olduğu için mağduriyetlerin olduğunu görüyoruz" dedi.