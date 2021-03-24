Maket gemiler öksüz kaldı - Son Dakika

Samsun'da ürettiği özel maket gemilerle ünü yayılan ve bu konuda bir çok kişi yetiştirmiş Hulusi Arslantürk, 61 yaşında korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesinde bulunan atölyesinde Bandırma Vapuru, Nusret Mayın Gemisi gibi tarihi gemilerin maketini üreterek tarihe ayna tutan Hulusi Arslantürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'nde gördüğü korona virüs tedavisine yenik düştü. Hayatını maket gemi yapımına adayan Arslantürk, ev tarzı bir atölyede Samsun'un simgesi haline gelen Bandırma Vapuru'nu ahşap şeklinde maket gemiler yapması ile tanınıyordu.

Edinilen bilgiye göre 2 aydan daha fazla süre hastanede korona tedavisi gören Arslantürk, virüse yenik düşerek hayata veda etti. - SAMSUN