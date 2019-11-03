Son Dakika Haberleri: Maket tekne yarışından renkli görüntüler
Son Dakika Spor Maket tekne yarışından renkli görüntüler

Maket tekne yarışından renkli görüntüler

7 saat önce

- Maket tekne yarışından renkli görüntülerMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine bu yıl düzenlenen 10. Göcek Maket Tekne Yarışında renkli görüntüler oluştur.

- Maket tekne yarışından renkli görüntüler

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine bu yıl düzenlenen 10. Göcek Maket Tekne Yarışında renkli görüntüler oluştur.

Göcek Mahallesi'nde D-Marin tarafından her yıl Kasım ayının ilk haftasında yapılan 10. tekne yarışlarına yabancıların da bulunduğu 10 takım katıldı. Yarışmaya katılanlar yanlarında getirdikleri malzemelerle önce 4 saat boyunca kontrplaktan tekne yaptı.

Ardından tekneleri denize indiren yarışmacıların bazıları suya girer girmez batarken, bazıları da bir süre ilerledikten sonra su aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışma, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. Yarışmada Penola takımı birinci, Göcek Tenis Kulübü takımı ikinci ve Asmira takımı üçüncü oldu. "D-Marin Göcek" isimli tekne, en estetik tekne seçildi.

D-Marin Göcek Müdürü Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte 10 takımın mücadele ettiğini söyledi. Teknelerin yapımında yaklaşık yerli ve yabancı 80 kişinin çalıştığını belirten Ugan, "Takımlar 4 saatlik sürede teknelerini yaptı. Güzel, eğlenceli, keyifli bir pazar günü yaşadık. Teknenin nasıl yapılacağını da öğreniyorlar. Eğlenceli vakit de geçiriyorlar " dedi.

Ugan, etkinlikle herkese deniz sevgisini aşılamak istediklerini dile getirdi. Son zamanlarda artan plastik kullanımından denizlerin de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Ugan, "Plastik kullanımının zararlarını göstermek amacıyla bazı yarışmacılar teknelerinde atık plastik kullandı. Çevrenizi, doğayı, denizi kullanırken korumalıyız. Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmalıyız. Etkinlik alanımızı da temiz bırakarak duyarlılık gösteriyoruz" diye konuştu.

Maket tekne yarışından renkli görüntüler

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 02:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maket tekne yarışından renkli görüntüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]