Maket uçaklar bumeranga dönüşecek: Avrupa'da önümüzdeki haftalarda terör saldırıları yaşanabilir - Son Dakika

Maket uçaklar bumeranga dönüşecek: Avrupa'da önümüzdeki haftalarda terör saldırıları yaşanabilir

22.05.2021 11:07
Maket uçaklar bumeranga dönüşecek: Avrupa'da önümüzdeki haftalarda terör saldırıları yaşanabilir, System.String[]

Öngörüler önümüzdeki haftalardan itibaren Avrupa'da maket uçaklarla terör saldırısı ve suikast girişimleri olacağı yönünde. PKK'nın Türkiye'ye saldırabilmesi için Batılı istihbarat örgütlerinin temin ettiği, öğrettiği ve maket uçakların içine entegre edilen teknolojinin IŞİD'in eline geçmemesi olanaksız. Bu olduğunda da bumerang etkisiyle Avrupa, kendi şehirlerinde maket uçak saldırıları görebilir.

Önce Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü, sonra da Batman ve Şırnak'taki üsler... Geçtiğimiz iki hafta içinde maket uçaklarla saldırı yapan PKK'nın girişimleri askerlerimizce bertaraf edilmiş, can ve mal kaybı meydana gelmemişti. Ele geçirilen maket uçakların ilgili birimlerce teknik analize sokulması ise şok edici gerçekleri ortaya çıkardı.

Maket uçaklar bumeranga dönüşecek: Avrupa'da önümüzdeki haftalarda terör saldırıları yaşanabilir
Şırnak saldırısı bertaraf edilirken

MAKET UÇAKLARIN İÇİNDEN NE ÇIKTI?

PKK'nın giderek artan maket uçak saldırılarının engellenmesinin zor olmasının sebebi ise, kullanılan teknolojinin daha önce görülmemiş olması. Kanada, Belçika ve üçüncü bir ülkenin temin ettiği belirtilen 3 farklı cihazın birleştirildiği ve maket uçaklara entegre edildiği görüldü.Bu yeni sistem ile maket uçakların kontrol ile bağlantısı, jammer ve dronesavarlar ile kesilse bile, bağlantıya otomatik geçen başka bir navigasyon cihazı var. Bu maket uçakların yapım ve kullanımının eğitimi Suriye'de veriliyor ve daha sonra şehirlerdeki teröristlere ulaştırılıyor.

Maket uçaklar bumeranga dönüşecek: Avrupa'da önümüzdeki haftalarda terör saldırıları yaşanabilir
PKK tarafından kullanılan ve TSK tarafından ele geçirilen maket uçaklardan biri

Maket uçaklar 700 TL civarına satın alınabilse de içine yeni eklenen bu teknolojiler piyasada satılmayan özel cihazlar. Son teknoloji ürünü bu bilgisayar sisteminin eklenmesiyle bir maket uçağın maliyeti 700 TL'den 80.000 TL civarına çıkıyor. Eklenen cihazların fiyatları ve bulunmasının neredeyse imkansız olmasının yanı sıra, özellikle de bu üç sistemin bu şekilde bir araya gelebileceği bilgisi, PKK'nın yeteneklerinin çok ötesinde.Bazı yabancı istihbarat servislerinin PKK'ya bu teknolojiyi hediye ettiğiyse aşikâr.

"İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN DE SINIRLARI VARDIR"

NATO üyesi ülkelere bile yüksek teknoloji silahlarını vermeyen ve kritik teknolojilerini koruma gayreti gösteren Batı ülkelerinin; konu Türkiye'ye saldırmak olduğunda tüm dünyayı tehlikeye atabileceklerini ve ellerindeki her şeyi paylaşabileceklerini de görmüş olduk.

İstihbarat örgütleri bazı terör örgütlerine destek veya silah verebilir. Fakat böylesine kritik teknolojileri asla paylaşmazlar. Batı ülkelerinin Orta Doğu'daki bir terör örgütüne böyle bir teknoloji transferi yapması ise akıl alır cinsten değil.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BİRBİRLERİNDEN ETKİLENİRLER"

Terör örgütleri birbirlerinden etkilenirler ve bu saldırı girişimlerini izleyen, stratejileri analiz eden ve hatta bu teknolojiyi PKK'dan direkt olarak alacak başka terör örgütleri coğrafyada fazlasıyla mevcut. Örneğin bu teknolojinin ve saldırı tekniğinin IŞİD'in eline geçmemesi diye bir şey söz konusu olamaz.

Batı'nın Türkiye karşıtı bu girişimi, kendisine güvenlik zafiyeti olarak dönecek.

Maket uçaklar bumeranga dönüşecek: Avrupa'da önümüzdeki haftalarda terör saldırıları yaşanabilir

TÜRKİYE HAZIRLIKLIYDI

Libya'da, Suriye'de, Irak'ta ve Karabağ'da sürekli olarak bu tarz maket uçağı saldırılarıyla karşılaşıyorduk. Bu sayede hem bu konuda tecrübe kazandık hem de karşı-teknoloji geliştirme fırsatı bulduk.

Türkiye'nin elinde detayları gizli tutulan bir önleme silahı mevcut ve biz bu tarz saldırılara her zaman hazırız.

AVRUPA VE ABD İSE HAZIRLIKLI DEĞİL

"Kötü komşunun ev sahibi yapması" misali yıllardır birçok coğrafyada bu tarz saldırılara maruz kalan Türkiye'nin aksine Batılı güvenlik güçlerinin maket uçak saldırıları konusunda ne tecrübesi, ne eğitimi ne de Türkiye'nin geliştirdiği detayları açıklanmayan önleyici silahlara denk bir sistemi var.

Avrupa, kendisine bu teknolojiyi kullanan maket uçaklarla gerçekleşecek saldırılara karşı tamamen savunmasız durumda.

YAKIN ZAMANDA AVRUPA'DA KANLI TERÖR SALDIRILARI OLACAK

Bu bilgilerden yola çıkılarak; Batı tarafından PKK'ya hediye edilen ve son derece yüksek teknoloji içeren bu kabiliyetin, IŞİD'in eline geçmesi an meselesi. Bu olduğunda da Avrupa'da yaşanan terör olayları yeni bir boyut kazanacak.

Önümüzdeki haftalardan itibaren Avrupa şehirlerinde, içinde aynı teknolojiyi barındıran maket uçaklarla yapılan süikast ve terör saldırısı girişimlerini görmemiz fazlasıyla olası.



(M5 Dergi Başdanışmanı Mete Yarar'ın analizinin bir kısmından derlenmiştir.)

Maket uçaklar bumeranga dönüşecek: Avrupa'da önümüzdeki haftalarda terör saldırıları yaşanabilir

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Son Dakika Dünya Maket uçaklar bumeranga dönüşecek: Avrupa'da önümüzdeki haftalarda terör saldırıları yaşanabilir - Son Dakika Dünya


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