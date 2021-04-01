MAKFED: Kamu alımları sanayinin gelişimine katkı sağlamalı

Son çeyrekte artan makine talebinin yıllık ithalatın yüzde 14.6 artışına etki ettiğine dikkat çeken Türkiye Makina Federasyonu Başkanı (MAKFED) Adnan Dalgakıran, "Kamu kaynakları ithal makine teşvik ve finansmanında kullanılmamalı. GYSH'nin yüzde 10'una karşılık gelen kamu alımları sanayinin gelişimine katkı sağlamalı" çağrısı yaptı.

Bu dönemde makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 38.7 büyümenin de bu gelişmeyi doğruladığına dikkat çeken Dalgakıran, "2020 yılında makine ihracatını, bu dönem için oldukça makul kabul edilebilecek olan yüzde 5,6'lık kayıpla, 18.46 milyar dolar ile tamamladık" dedi ve ekledi: