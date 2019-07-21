Son Dakika Haberleri: Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor
Son Dakika Güncel Haber

Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor

31 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana doğru ilerleyen yangını söndürmek için ekipler bölgeye hareket etti. Havadan müdahale edilemeyen yangın olumsuz hava şartları nedeniyle büyük tehlike oluşturuyor. Yangın saat 22: 30 Nazilli'ye bağlı Kırsal Toygar mahallesi ile Esenköy mahallesi arasındaki makilik alanda başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ulaşımın da güç olduğu yangını söndürmek için Orman Yangını söndürme ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ'da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına başladı. Ancak yangına havadan müdahale edilememesi ve havanın aşırı rüzgarlı olması yangının daha da büyüme riskini arttırıyor. Şu anda yangın ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Ali Soydemir/İHA)
Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor
Nazilli, Esenköy, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor! Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü Meteorolojiden Çarşamba günü için sağanak yağış uyarısı! İsrail mahkemesi, Filistinlilere ait 16 binanın yıkımına onay verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 23:46:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]