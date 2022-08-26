Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp (2)

MAKİLİK ALANDA BULUNDU
Mersin'in Silifke ilçesinde, su vanasını açacağını söyleyerek evinin bahçesine çıkan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Fatma Seyrek, arama yapan ekipler tarafından evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki makilik alanda otururken bulundu. Seyrek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyrek'in jandarmaya "Kafamı dinlemek için evden uzaklaştım" dediği öğrenildi.
Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN,
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