Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp (2) - Son Dakika
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Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp (2)

26.08.2022 18:18
Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp (2)

MAKİLİK ALANDA BULUNDUMersin'in Silifke ilçesinde, su vanasını açacağını söyleyerek evinin bahçesine çıkan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Fatma Seyrek, arama yapan ekipler tarafından evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki makilik alanda otururken bulundu.

MAKİLİK ALANDA BULUNDU

Mersin'in Silifke ilçesinde, su vanasını açacağını söyleyerek evinin bahçesine çıkan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Fatma Seyrek, arama yapan ekipler tarafından evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki makilik alanda otururken bulundu. Seyrek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyrek'in jandarmaya "Kafamı dinlemek için evden uzaklaştım" dediği öğrenildi.

Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN,


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Kaynak: DHA

Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp (2) - Son Dakika
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