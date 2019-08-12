Makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldüBURSA - Bursa'da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alan makilik alan kısa sürede söndürüldü.

Makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

BURSA - Bursa'da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alan makilik alan kısa sürede söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu mahallesindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yükselen alevleri gören vetandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri kontrol altına aldı.

Yangın tamamen söndürülürken, geriye küle dönmüş alan kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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